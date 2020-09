Tuttosport, Torreira, la Fiorentina farà ancora un tentativo. Scintille tra l’Arsenal e il Torino

Pradè ieri a parole ha allontanato Torreira dalla Fiorentina. La chiusura dell’Arsenal a un prestito low cost ha indotto la Fiorentina a concentrarsi sull’alternativa, Borja Valero. Prima di spingere definitivamente il pulsante su Borja Valero, la Viola farà ancora un tentativo in extremis, per Torreira.

Il Torino si troverà con una concorrente in meno tra i piedi, il più pericoloso in Italia. Il ragazzo spinge da tempo per ricominciare a lavorare con Giampaolo, come durante il biennio di Genova. È entrato in rotta di collisione con Arteta nell’ultima stagione. Cairo è stato categorico lo ha chiesto in prestito e in prestito vuole ingaggiarlo, con diritto di riscatto, prefigurando le agevolazioni fiscali garantite dal decreto crescita 2019. La trattativa ha già scatenato anche scintille, fonti vicine al club londinese riferiscono il fastidio di Arteta e la seccatura della dirigenza. Lo riporta Tuttosport.

