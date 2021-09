Tuttosport, Torreira ed Odriozola verso l’esordio contro l’Atalanta. Sottil al posto di Gonzalez?

Sono almeno tre i cambi che ha in mente Italiano per Bergamo rispetto all’ultima sfida contro il Torino. La certezza è l’esordio assoluto di Torreira al posto di Pulgar a centrocampo ma anche Nico Gonzalez che rientra in extremis dall’impegno con l’Argentina rischia il posto in favore di Sottil. E’ una grande indecisione per il tecnico viola al quale piacerebbe pure inserire Odriozola al posto di Venuti sulla destra difensiva. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, LA JUVENTUS PREPARA L’ASSALTO A VLAHOVIC: LA FIORENTINA HA DETTO “NO” ALLA “FORMULA CHIESA”