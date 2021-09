Tuttosport, la Juventus prepara l’assalto a Vlahovic: la Fiorentina ha detto “no” alla “formula Chiesa”

Prima tappa obbligata a Firenze, dove il serbo Dusan Vlahovic è rimasto nonostante avesse più offerte per andar via. Ma sostenere che la Fiorentina riesca sicuramente a trattenerlo anche oltre la fine di questa stagione pare assai azzardato. L’ex Partizan già monitorato dagli juventini sarà al centro delle trattative che verranno e il fatto che rinnovi o meno il contratto attualmente in scadenza nel 2023 con i viola potrebbe non condizionare il suo destino. C’è stato un tempo in cui il club toscano ha valutato l’attaccante intorno ai 60 milioni, mentre dalla Continassa cercavano di capire se una proposta in stile Chiesa sarebbe bastata per convincere Commisso. Nessuna possibilità altroché però tra 8-9 mesi sarà presubilmente tutto diverso, magari in coda a un’altra stagione mostruosa. Altri club s’iscriveranno alla corsa al gioiellino per il quale la Fiorentina conta di incassare cifre da top player. Lo scrive Tuttosport.

