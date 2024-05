Tuttosport svela: “Italiano aspetta che Thiago Motta liberi la panchina del Bologna”

Con la Champions League raggiunta aritmeticamente sul campo, il Bologna sta già pensando a programmare la prossima stagione, partendo proprio dalla scelta dell’allenatore. Con Thiago Motta verrà fatto un ultimo tentativo, come ammesso da Fenucci: “Cosa fa Thiago lo sapremo fra un po’ tutti quanti… Ci parleremo nei prossimi giorni, lui sa che noi vorremmo proseguire con lui per quello che ha dato alla squadra non solo dal punto di vista del gioco”, ma il suo futuro sembra essere alla Juventus. In cima alla lista dei sostituti c’è proprio il nome di Vincenzo Italiano, autore di tre anni fantastici sulla panchina della Fiorentina. Nei radar di Sartori c’è anche una sua vecchia conoscenza clivense come Pioli (al passo d’addio col Milan); mentre nelle scorse settimane il dt è stato avvisato a Cornaredo, dove avrebbe chiesto informazioni per l’emergente Croci-Torti, che ha portato il Lugano in Europa League. Lo scrive Tuttosport.

