Tuttosport svela: "Gudmundsson-Fiorentina, il Genoa avrà anche il 10% sulla futura rivendita"
Per l'islandese contratto da 2,2 milioni fino al 2029
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2024 09:16
La Fiorentina conta di chiudere nelle prossime ore l’acquisto dell’islandese in prestito oneroso a 7 milioni con diritto di riscatto a 18 che può diventare obbligo a determinate condizioni. Il Genoa avrà anche il 10% sulla futura rivendita. All’attaccante verrebbe prospettato un contratto fino al 2029 da 2,2 milioni di euro a stagione. Lo scrive Tuttosport.
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