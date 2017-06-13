Tuttosport, Spalletti non ha chiesto Bernardeschi, non è convinto del calciatore ma l'Inter preme
L'Inter vuole e cerca di convincere Fiorentina e Bernardeschi. Ma Luciano Spalletti, nuovo allenatore dell'Inter, non sembra così convinto...
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2017 11:55
Federico Bernardeschi rimane l'unico obiettivo davvero perseguibile per l'Inter, con Ausilio che vorrebbe regalare un colpo italiano ai propri tifosi. Da convincere però non c'è solo la Fiorentina, che per il suo cartellino chiede 45 milioni di euro, ma anche il nuovo tecnico nerazzurro Luciano Spalletti: le perplessità del tecnico sulla portata economica dell'operazione sono l'ennesimo ostacolo sulla strada del direttore sportivo, secondo quanto riferisce Tuttosport.
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