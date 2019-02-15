Tuttosport, sfida tra Juventus e United per Milenkovic. La Fiorentina vuole 50 milioni
Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport sarà sfida aperta in estate tra Juventus e Manchester United per Nikola Milenkovic, la società bianconera sta da tempo seguendo l’ex Partizan per...
A cura di Redazione Labaroviola
15 febbraio 2019 11:51
Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport sarà sfida aperta in estate tra Juventus e Manchester United per Nikola Milenkovic, la società bianconera sta da tempo seguendo l’ex Partizan per la prossima estate, il centrale serbo però piace molto e da sempre anche allo United, particolare al vicepresidente dello United Ed Woodward. La Fiorentina valuta Milenkovic 50 milioni di euro.