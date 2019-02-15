Tuttosport, sfida tra Juventus e United per Milenkovic. La Fiorentina vuole 50 milioni

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport sarà sfida aperta in estate tra Juventus e Manchester United per Nikola Milenkovic, la società bianconera sta da tempo seguendo l’ex Partizan per...

A cura di Redazione Labaroviola 15 febbraio 2019 11:51

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic

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