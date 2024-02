Tuttosport scrive: “Per Commisso sono troppi 20 milioni per il riscatto di Arthur, si chiederà sconto”

Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, i rapporti tra la dirigenza della Juventus e quella della Fiorentina sono buoni, come testimoniano le numerose operazioni degli ultimi anni. L’ultima in ordine di tempo quella di Arthur, in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Tanti e troppi secondo la società di Commisso, che proverà a trattenerlo magari chiedendo uno sconto.

LA JUVENTUS E L’INTERESSE PER QUARTA