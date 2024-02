Tuttosport, rinnovo Quarta? Fumata grigia con la Fiorentina. La Juventus potrebbe approfittarne 

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno già iniziando la fase perlustrativa per individuare i nomi giusti al fine di rinforzare la Juventus. Tra i ruoli oggetto di riflessioni e valutazioni c’è anche la difesa. In Serie A, c’è un centrale che dalle parti della Continassa tengono d’occhio. Quel Lucas Martinez Quarta che può diventare una stuzzicante opportunità di mercato. Il contratto dell’argentino con la Fiorentina scade nel 2025 e, al momento, i dialoghi per il rinnovo non stanno decollando. L’ultimo summit ha provocato una fumata grigia che lascia aperta la questione. Tradotto: senza un accordo per prolungare, il Chino può partire onde evitare di perderlo l’anno successivo a zero. La Juve monitora l’evolversi della vicenda. Tra l’altro i rapporti tra la dirigenza bianconera e quella toscana sono buoni, come testimoniano le numerose operazioni degli ultimi anni. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, LA FIORENTINA È TORNATA IN CAMPO