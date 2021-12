Tuttosport rilancia ancora: “L’obiettivo della Juve è regalare Vlahovic ad Allegri in estate”

Oggi Tuttosport scrive: “I piani della Juventus sono chiarissimi: un attaccante subito per dare man forte a Dybala e Morata, un centravanti per l’estate. Tale Dusan Vlahovic da Belgrado, un contratto con la Fiorentina fino al 2023 e che sarà archiviato per mancato rinnovo, un futuro tra Juve, Tottenham, Manchester City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund. Allegri attende fiducioso”.

LEGGI ANCHE, CORFIO, IKONÉ VUOLE ESSERCI GIÀ CON L’UDINESE. HA FIRMATO UN QUINQUENNALE DA 2 MILIONI