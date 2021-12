CorFio, Ikoné vuole esserci già con l’Udinese. Ha firmato un quinquennale da 2 milioni

La Fiorentina ha inaugurato il mercato già il 23 dicembre con Jonathan Ikoné. L’esterno francese proviene dal Lille, tornerà a Firenze il 29 dicembre. Nel mirino c’è la sfida del 6 gennaio, la prima dell’anno nuovo, contro l’Udinese. Arriva per 14 milioni più uno di bonus, 15% per il Lille sulla futura rivendita. Al calciatore 2 milioni netti per 5 anni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, NZOLA COME VICE VLAHOVIC: LA FIORENTINA PUNTA AL PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO