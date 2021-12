L’ipotesi Caicedo non è primaria per la Fiorentina, per questo i gigliati hanno deciso di riallacciare i rapporti con lo Spezia per arrivare a prendere Nzola. La formula? Prestito e diritto di riscatto obbligatorio. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

