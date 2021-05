Tuttosport, Ribery, sarà l’ultima partita a Firenze? Gattuso in pole, si avvicina alla Fiorentina

Da quanto trapela dal clan viola tutto pare destinato a slittare al 24 maggio compreso il nuovo allenatore: Gattuso è in pole, contatti avviati, accordo biennale, ma va ancora messo nero su bianco. Ribery in panchina a Cagliari per qualche acciacco post Lazio il francese non vuol mancare contro il Napoli. C’è da riscattare l’umiliante 6-0 dell’andata ma non solo: sarà l’ultima per lui a Firenze in viola? Lo scrive Tuttosport.

