Tuttosport, quest'estate sarà sfida Juventus-Inter per Chiesa. Base d'asta 70 milioni

Nicolò Barella si mette in mostra allo Stadium. Questa sera il centrocampista classe 1997 guida il Cagliari contro la Juventus, che lo segue in prospettiva futura. Secondo Tuttosport, il giovane talen...

Nicolò Barella si mette in mostra allo Stadium. Questa sera il centrocampista classe 1997 guida il Cagliari contro la Juventus, che lo segue in prospettiva futura. Secondo Tuttosport, il giovane talento sardo diventerà il primo giocatore conteso sul calciomercato da Paratici e Marotta. Quest'ultimo ha lasciato ufficialmente il club bianconero ed è pronto ad accasarsi all'Inter, che a sua volta è interessata allo stesso Barella. Inoltre il derby d'Italia sul mercato può allargarsi ad altri giovani talenti come Federico Chiesa della Fiorentina, base d'asta 60/70 milioni di euro.