Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Verona tratta il prolungamento del contratto con l’allenatore Ivan Juric ma va ancora trovata un’intesa globale tra programmi ed ambizioni. In questo momento il grande favorito per la panchina viola sempra proprio essere Juric, che deve scegliere il suo futuro. Ma il prossimo allenatore della Fiorentina resta un rebus, Firenze è un crocevia interessante: si rincorrono i rumors su De Rossi, lanciato da Sky Sport ma che gli stessi dirigenti viola smentiscono in tutte le maniere, anche con un comunicato firmato proprio da Rocco Commisso. Secondo quanto riportato da Tuttosport invece tra le possibilità ci sono sia Giampaolo ma anche, e questo sarebbe clamoroso, il possibile ritorno a Firenze di Stefano Pioli, che oggi sta facendo un lavoro meraviglioso al Milan, ma che a fine anno sarà senza panchina per l’arrivo in rossonero di Rangnick. Secondo il quotidiano torinese anche il nome di Pioli è tra i possibili successori di Beppe Iachini.

Ricordiamo che Pioli era stato mandato via dalla vecchia società viola, troverebbe a Firenze, in caso di ritorno, una società totalmente diversa per uomini e politica. Anche se, questa ipotesi, ci pare abbastanza remota.