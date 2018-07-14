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TuttoSport, per De Paul dell'Udinese trattativa ancora in piedi. I bianconeri vogliono almeno 15 milioni

Secondo quanto riportato da TuttoSport nell'edizione odierna, la voce che nei giorni scorsi vedeva lo "spengimento" sull'eventuale trattativa per Rodrigo De Paul dell'Udinese per la Fiorentina, sembra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 10:11
TuttoSport, per De Paul dell'Udinese trattativa ancora in piedi. I bianconeri vogliono almeno 15 milioni - UDINE, ITALY - OCTOBER 29: Rodrigo Javier De Paul of Udinese Calcio ceebrates after scoring his team's first goal from the penalty spot during the Serie A match between Udinese Calcio and Atalanta BC at Stadio Friuli on October 29, 2017 in Udine, I
UDINE, ITALY - OCTOBER 29: Rodrigo Javier De Paul of Udinese Calcio ceebrates after scoring his team's first goal from the penalty spot during the Serie A match between Udinese Calcio and Atalanta BC at Stadio Friuli on October 29, 2017 in Udine, I
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Secondo quanto riportato da TuttoSport nell'edizione odierna, la voce che nei giorni scorsi vedeva lo "spengimento" sull'eventuale trattativa per Rodrigo De Paul dell'Udinese per la Fiorentina, sembra avere un'inversione di tendenza. C'è fiducia ma Corvino per averlo dovrà sborsare almeno 15 milioni nelle casse del club bianconero.

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