TuttoSport, per De Paul dell'Udinese trattativa ancora in piedi. I bianconeri vogliono almeno 15 milioni
Secondo quanto riportato da TuttoSport nell'edizione odierna, la voce che nei giorni scorsi vedeva lo "spengimento" sull'eventuale trattativa per Rodrigo De Paul dell'Udinese per la Fiorentina, sembra...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 10:11
Secondo quanto riportato da TuttoSport nell'edizione odierna, la voce che nei giorni scorsi vedeva lo "spengimento" sull'eventuale trattativa per Rodrigo De Paul dell'Udinese per la Fiorentina, sembra avere un'inversione di tendenza. C'è fiducia ma Corvino per averlo dovrà sborsare almeno 15 milioni nelle casse del club bianconero.