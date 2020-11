TuttoSport, Nzola: “Io vicino alla Fiorentina? Non ho mai parlato con il club di Commisso”

Sulle colonne di Tuttosport troviamo una lunga intervista a M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia: “In Italia si vive molto bene, con un clima davvero gradevole, splendidi paesaggi come quelli che ho sotto gli occhi tutti i giorni e ottimo cibo. Qui a La Spezia mi sono sempre sentito a mio agio. La città è molto piacevole ed è bello viverci. Con il fallimento del Trapani, tutti i calciatori tesserati si sono svincolati, compreso il sottoscritto e nonostante le numerose manifestazioni di interesse nei miei confronti, io avevo in mente solo lo Spezia perché sentivo che qui il mio percorso non si era concluso. La firma del contratto è stata una liberazione e ora sto mettendo in campo tutto il mio attaccamento per questa maglia e questa piazza. Il mio obiettivo è ripagare nel modo migliore la fiducia che mi è stata concessa”.

Che rapporto ha con mister Italiano?

“Con Italiano si è creato un legame speciale, ormai ci capiamo senza bisogno di molte parole e so bene cosa lui si aspetta dal sottoscritto. Ma un’altra cosa bella è il gruppo: tutti ragazzi bravi, seri e ambiziosi. Come me, insomma”.

Si era parlato di un interessamento della Fiorentina?

“Voci ne ho sentite tante, ma personalmente non ho mai parlato con il club toscano”.

Fonte: Tuttomercatoweb

LEGGI ANCHE: CM.COM SVELA: MAZZARRI È STATO CONTATTATO MA HA FATTO 4 RICHIESTE IMPOSSIBILI. ECCO QUALI