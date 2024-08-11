Tuttosport: "Nico Gonzalez-Juve, la fumata bianca può arrivare già domani. Giuntoli al lavoro"

Prima la Fiorentina deve chiudere per Gudmundsson, poi l'addio di Nico

Sembra solo questione di tempo e Nico Gonzalez vestirà la maglia della Juventus. Prima però i viola devono prendere Gudmundsson, ma anche qui la strada sembra in discesa, nonostante i mugugni di Gilardino. L'operazione si aggira sui 30 milioni, e da domani può arrivare la fumata bianca. Così si ricomporrebbe la coppia con Dusan Vlahovic, e Thiago Motta potrà avere il suo esterno titolare. Per le contropartite tecniche ci sarà spazio successivamente in trattative separate da quella di Nico. Lo scrive Tuttosport.