Tuttosport, Montella ha chiesto Badelj, anche il centrocampista croato può andare al Milan in questa sessione di mercato
Il centrocampista croato della Fiorentina ha appena cambiato procuratore passando da Joksimovic a Lucci (lo stesso di Vecino e Cuadrado)
21 luglio 2017 11:17
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico del Milan Vincenzo Montella avrebbe espressamente chiesto ai suoi dirigenti il centrocampista viola Milan Badelj. Il croato ha appena cambiato procuratore passando da Joksimovic a Lucci, e potrebbe davvero passare al Milan anche lui in questa sessione di mercato.