Tuttosport, Milenkovic e Vlahovic nel mirino del Milan: parteciperà all’asta per il bomber?

Il Milan a gennaio, come spiegato e ribadito da Maldini cercherà un difensore per rimpiazzare Kjaer. Tra i nomi spunta Milenkovic, difficilmente però si muoverà a gennaio. Diversi i nomi sul taccuino per il centravanti, chiaramente se avesse portafoglio illimitato, Maldini andrebbe – come tutti – su Vlahovic ma conoscendo la politica del Diavolo è difficile pensare che il club targato Elliot si lanci in un’asta internazionale per il bomber serbo. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, ACERBI POLEMIZZA: “MENO MALE CHE LA GENTE NON SA COSA SUCCEDE NEL NOSTRO SPOGLIATOIO”