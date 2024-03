Tuttosport, Milan alla finestra per Amrabat, la Fiorentina potrebbe chiedere meno di 20 milioni

Il futuro di Fiorentina e Milan potrebbe intersecarsi anche sul mercato. I rossoneri sono infatti a caccia di un centravanti e di un difensore centrale, ma quasi sicuramente arriverà anche un centrocampista equilibratore. E proprio su questo ruolo fa capolino il nome di Sofyan Amrabat, ora in prestito al Manchester United ma in procinto di tornare in viola per mancato riscatto.

Il Milan ha seguito il marocchino per diverse stagioni, conservando la stima per il giocatore viola e sondandolo anche l’anno scorso prima del suo passaggio in Premier. Probabile che in caso di ritorno a Firenze il giocatore non resterà e potrebbe costare anche meno dei 20 milioni chiesti allo United. Lo scrive Tuttosport.

