“Non pagate gli stipendi”. Ora l’Inter vuole denunciare la Fiorentina alla Procura per gli attacchi

Ha fatto discutere l’altra questione che sarà affrontata martedì in FIGC, cioè il possibile rinvio del termine delle verifiche federali sul corretto pagamento di stipendi, imposte e contributi fissati al 16 febbraio. I club non ritengono necessario spostare la scadenza. Ma è bastato parlare dell’argomento per tornare su una vicenda particolarmente calda nella scorsa stagione quando l’Inter chiede una proroga per la difficoltà della proprietà a pagare gli ingaggi entro la metà di febbraio. Ne è nato un battibecco tra l’ad nerazzurro Marotta e Barone, dg della Fiorentina sempre all’attacco dell’Inter su questa vicenda. Marotta ha detto che non tollera più queste accuse. Era pronto addirittura un esposto alla Procura Federale contro le dichiarazioni di Barone e del presidente viola Commisso. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, LITE TRA BARONE E MAROTTA ALL’ASSEMBLEA DI LEGA. L’INTERISTA HA CHIESTO IL MOTIVO DEGLI ATTACCHI VIOLA