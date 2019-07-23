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Tuttosport, l'Inter valuta Biraghi ma i viola chiedono 15 milioni. La chiave potrebbe essere...

Secondo Tuttosport, l'Inter sta valutando il terzino viola Cristiano Biraghi. Egli essendo cresciuto nel vivaio nerazzurro farebbe molto comodo per la compilazione UEFA. La valutazione della Fiorentin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 12:24
Tuttosport, l'Inter valuta Biraghi ma i viola chiedono 15 milioni. La chiave potrebbe essere... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Secondo Tuttosport, l'Inter sta valutando il terzino viola Cristiano Biraghi. Egli essendo cresciuto nel vivaio nerazzurro farebbe molto comodo per la compilazione UEFA. La valutazione della Fiorentina è però di circa 15 milioni. La chiave per l'avvio di una possibile trattativa potrebbe essere l'inserimento di Borja Valero come parziale contropartita, un ritorno che Montella gradirebbe molto.

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