Tuttosport, l'Inter valuta Biraghi ma i viola chiedono 15 milioni. La chiave potrebbe essere...

Secondo Tuttosport, l'Inter sta valutando il terzino viola Cristiano Biraghi. Egli essendo cresciuto nel vivaio nerazzurro farebbe molto comodo per la compilazione UEFA. La valutazione della Fiorentin...

A cura di Redazione Labaroviola 23 luglio 2019 12:24

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi

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