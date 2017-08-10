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Tuttosport: l'arrivo di Benassi può liberare Badelj, e il Milan non molla

Dopo l’infortunio di Biglia è alla ricerca di un nuovo centrocampista...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 12:35
Tuttosport: l'arrivo di Benassi può liberare Badelj, e il Milan non molla - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Gli arrivi di Eysseric e soprattutto Benassi potrebbero davvero portare all’addio di Milan Badelj. Il regista croato è tornato nei radar del Milan, che dopo l’infortunio di Biglia è alla ricerca di un nuovo centrocampista da regalare a Montella. Valutazione intorno agli 8-10 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport

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