Tuttosport: l'arrivo di Benassi può liberare Badelj, e il Milan non molla

Dopo l’infortunio di Biglia è alla ricerca di un nuovo centrocampista...

Gli arrivi di Eysseric e soprattutto Benassi potrebbero davvero portare all’addio di Milan Badelj. Il regista croato è tornato nei radar del Milan, che dopo l’infortunio di Biglia è alla ricerca di un nuovo centrocampista da regalare a Montella. Valutazione intorno agli 8-10 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport