Tuttosport, la Lazio ci prova per Simeone. Possibile l'inserimento di Badelj. I dettagli...
Secondo Tuttosport oggi in edicola, la Lazio sta cercando un attaccante da affiancare a Ciro Immobile. L'idea sorta è quella del Cholito Simeone dopo gli splendidi ricordi lasciati nei biancocelesti d...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2019 13:14
Secondo Tuttosport oggi in edicola, la Lazio sta cercando un attaccante da affiancare a Ciro Immobile. L'idea sorta è quella del Cholito Simeone dopo gli splendidi ricordi lasciati nei biancocelesti da suo padre. La formula dell'affare potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto sui 18 milioni. Nella trattativa resta la possibilità dell'inserimento del centrocampista Milan Badelj.