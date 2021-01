Tuttosport, Kouamè obiettivo del Torino per rinforzare l’attacco. Finita l’avventura a Firenze?

Dopo appena un anno, potrebbe essere giunta al capolinea la storia fra Christian Kouamè e la Fiorentina.

Stando a quanto riporta Tuttosport, il Torino cerca un attaccante da affiancare a Belotti e Zaza, soprattutto dopo la partenza di Millico in direzione Frosinone. Così l’obiettivo numero è, appunto, Christian Kouamè della Fiorentina.

Il giovane ivoriano è arrivato in riva d’Arno lo scorso Gennaio senza riuscire mai ad imporsi come si sarebbero aspettati i dirigenti viola.

È poco, veramente poco, quello che Christian è riuscito a mostrare fino a questo momento collezionando 14 presenze ed un solo gol in questo campionato (a Milano, il 26 Agosto contro l’Inter).

