Tuttosport, Inter e Juventus vogliono Chiesa, Paratici mette sul piatto Pjaca per la Fiorentina

Inter o Juve per Federico Chiesa? Secondo Tuttosport la società bianconera è in vantaggio col ds Fabio Paratici che sta aspettando un segnale di apertura da parte della Fiorentina e del patron Della V...

A cura di Redazione Labaroviola 01 novembre 2018 11:57

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa

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