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Tuttosport, Inter e Juventus vogliono Chiesa, Paratici mette sul piatto Pjaca per la Fiorentina

Inter o Juve per Federico Chiesa? Secondo Tuttosport la società bianconera è in vantaggio col ds Fabio Paratici che sta aspettando un segnale di apertura da parte della Fiorentina e del patron Della V...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2018 11:57
Tuttosport, Inter e Juventus vogliono Chiesa, Paratici mette sul piatto Pjaca per la Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Inter o Juve per Federico Chiesa? Secondo Tuttosport la società bianconera è in vantaggio col ds Fabio Paratici che sta aspettando un segnale di apertura da parte della Fiorentina e del patron Della Valle per iniziare a trattare. I bianconeri sono pronti a sacrificare il cartellino di Marko Pjaca, attualmente in prestito a Firenze con diritto di riscatto e controriscatto, per superare la concorrenza sul classe '97. Cosi riporta calciomercato.com

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