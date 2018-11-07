Tuttosport, Inter e Juventus vogliono Chiesa ma si parte da almeno 70 milioni di euro
Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina Inter e Juventus non mollano il gioiello della Fiorentina Federico Chiesa. Il valore del classe 97 viola è sui 70 milioni di euro. Tanto dovrebbe...
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2018 14:05
Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina Inter e Juventus non mollano il gioiello della Fiorentina Federico Chiesa. Il valore del classe 97 viola è sui 70 milioni di euro. Tanto dovrebbe sborsare una società in caso di acquisto.