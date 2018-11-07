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Tuttosport, Inter e Juventus vogliono Chiesa ma si parte da almeno 70 milioni di euro

Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina Inter e Juventus non mollano il gioiello della Fiorentina Federico Chiesa. Il valore del classe 97 viola è sui 70 milioni di euro.  Tanto dovrebbe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2018 14:05
Tuttosport, Inter e Juventus vogliono Chiesa ma si parte da almeno 70 milioni di euro - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina Inter e Juventus non mollano il gioiello della Fiorentina Federico Chiesa. Il valore del classe 97 viola è sui 70 milioni di euro.  Tanto dovrebbe sborsare una società in caso di acquisto.

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