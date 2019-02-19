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Tuttosport, in estate duello Juventus-Inter per Federico Chiesa. Sarà asta milionaria

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola dà grande spazio alle schermaglie dialettiche tra Fabio Paratici e Giuseppe Marotta. Nella giornata di ieri, l'amministratore delegato dell'Inter ha risposto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2019 11:54
Tuttosport, in estate duello Juventus-Inter per Federico Chiesa. Sarà asta milionaria - Foto LaPresse - Daniele Badolato 01/06/2015 Torino ( Italia) Sport Calcio Juventus Media Day , Allenamento Nella foto: Fabio Paratici , Giuseppe Marotta , Andrea Agnelli , Pavel Nedved Photo LaPresse - Daniele Badolato 01 June 2015 Turin ( Italy) Sp
Foto LaPresse - Daniele Badolato 01/06/2015 Torino ( Italia) Sport Calcio Juventus Media Day , Allenamento Nella foto: Fabio Paratici , Giuseppe Marotta , Andrea Agnelli , Pavel Nedved Photo LaPresse - Daniele Badolato 01 June 2015 Turin ( Italy) Sp
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Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola dà grande spazio alle schermaglie dialettiche tra Fabio Paratici e Giuseppe Marotta. Nella giornata di ieri, l'amministratore delegato dell'Inter ha risposto al suo ex braccio destro che nelle ultime settimane s'è a più riprese espresso su Mauro Icardi.
I due dirigenti in estate si sfideranno anche sul mercato: entrambi stanno lavorando sottotraccia per il laterale offensivo della Fiorentina Federico Chiesa e per il centrocampista del Brescia Sandro Tonali. Ma per quest'ultimo, scrive il quotidiano, i bianconeri sono nettamente avanti.

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