Il piano Juve per Castrovilli fa a pugni, per ora, con Rocco Commisso. La cronaca intanto racconta di una telefonata fra intermediari per agevolare il trasferimento di Mandragora. Il regista è un elemento tutt’altro che disprezzato dalle parti di Firenze e rappresenterebbe la contropartita ideale per far sì che Juve e Fiorentina si avvicinino nei discorsi relativi a Castrovilli.

La sensazione è che se ne possa riparlare malgrado la freschissima chiusura del club manager Giancarlo Antognoni.

Lo riporta Tuttosport.