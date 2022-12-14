Tuttosport, Hrustic del Verona mirino della Fiorentina: sa giocare sia da centrale che da trequartista 

Il giocatore dell'Australia è finito nelle mire viola

C'è anche l'australiano Ajdin Hrustic, classe '96, fra i giocatori monitorati dalla Fiorentina. Reduce dal Mondiale, il centrocampista che in carriera ha giostrato da centrale e da trequartista è in forza al Verona che lo ha acquistato in estate dall'Eintracht Francoforte per sostituire Barak trasferitosi proprio in viola. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, BANDINELLI: “IL REALITY CON LA FIORENTINA È STATO PESANTE, TELECAMERE SEMPRE PUNTATE, TROPPE PRESSIONI”

https://www.labaroviola.com/bandinelli-il-reality-con-la-fiorentina-e-stato-pesante-telecamere-sempre-puntate-troppe-pressioni/195731/