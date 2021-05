Tuttosport, Gattuso, ora le ultime 5 partite con il Napoli poi il futuro: c’è anche la Fiorentina

Il grande freddo resiste tra Gattuso ed il presidente De Laurentiis: ci sarà il disgelo in caso di Champions League? Gattuso evita di ascoltare le sirene che arrivano da più parti: Juventus, Fiorentina e addirittura un ritorno al Milan sono le ipotesi ventilate per il suo futuro post Napoli. L’interessamento fa piacere a Ringhio, non di più, essendo adesso totalmente concentrato sulle ultime 5 partite che potrebbero regalargli un risultato clamoroso. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, VERSO IL BOLOGNA, CASTROVILLI FUORI. A CENTROCAMPO AMRABAT, PULGAR E BONAVENTURA