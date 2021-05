Verso il Bologna, Castrovilli fuori. A centrocampo Amrabat, Pulgar e Bonaventura

Se le certezze sono in attacco, con Ribery e Vlahovic, e in difesa con Milenkovic, Pezzella e Caceres, qualche dubbio resiste a sinistra dove Igor punta a una conferma. In mezzo il sacrificato potrebbe essere Castrovilli a causa di qualche problema fisico a favore di Amrabat, dell’ex Pulgar e del rientrante Bonaventura. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, JURIC-ITALIANO È IL DUELLO PER LA PANCHINA DELLA FIORENTINA: NESSUNO DEI DUE È IN SCADENZA