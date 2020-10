Tuttosport, Fiorentina nella “bolla”: la ASL ha autorizzato gli spostamenti centro sportivo-hotel

Anche la Fiorentina rientra nel giro del Covid19 e la squadra da ieri è in isolamento. In mattinata una nota del club spiegava che è stato riscontrato un caso di positività all’interno dello staff. La persona è completamente asintomatica ed è già in isolamento. Il gruppo squadra è entrato subito “in bolla” e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti. La ASL ha autorizzato gli spostamenti dal centro sportivo all’hotel e viceversa. E chi ha possibilità di stare in isolamento nella propria abitazione può tornare a casa, mentre gli altri hanno a disposizione un albergo in città.

In questa sorta di quarantena calcistica ci sono tutti i giocatori e lo staff, non il presidente Commisso che in questi giorni è a Firenze però non fa parte del gruppo squadra. Altri tamponi sono già stati fatti ieri (tutti negativi) e altri verranno effettuati oggi, domani e domenica mattina sempre per tenere sotto controllo la situazione. Lo riporta Tuttosport.

