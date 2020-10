Repubblica, cena martedì tra Sarri e la dirigenza della Fiorentina? No, versione smentita dalla società

La fiducia nei confronti di Beppe Iachini stavolta è a tempo, tanto che i rumors si infittiscono in queste ore. Attorno a Iachini ma anche a Maurizio Sarri. Allenatore che piace ai viola, ai tifosi, in cerca di rilancio dopo l’avventura con la Juventus. Il contratto che lega Sarri ai bianconeri è in fase di risoluzione: in questo modo il tecnico sarebbe libero, eventualmente, di valutare e accettare anche panchine a lui favorevoli. Quella viola non è un mistero, interessa eccome. Tanto che qualcuno si era spinto anche a ipotizzare una cena tra la dirigenza viola e lo stesso tecnico martedì sera. Versione smentita nettamente dalla società. Lo riporta Repubblica.

