Tuttosport, Fiorentina-Berardi: 25 milioni più Sottil. L’esterno può partire: c’è il patto con il Sassuolo

La Fiorentina non molla la presa per Domenico Berardi. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il club Viola potrebbe offrire 25 milioni più il cartellino di Sottil. Sull’esterno della Nazionale c’è, però, l’ombra dell’Atalanta che lo vorrebbe in prestito diritto di riscatto. Infine, sullo sfondo, c’è il Milan che secondo i rumors avrebbe dovuto fare un tentativo per l’esterno classe ’94 già da giorni ma che, in realtà, non ha per ora dato seguito ai contatti informali.

Berardi ha chiesto di essere ceduto e la società ha una sorta di “patto informale” col calciatore per trattare in caso dell’arrivo di società gradite all’attaccante azzurro, ma per l’appunto al momento offerte concrete non ne sono ancora arrivate e il tempo comincia a stringere. Se la Fiorentina vorrà Berardi dovrà fare un blitz e cercare un accordo lampo, ipotesi certamente non da escludere vista la situazione del giocatore.

