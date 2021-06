Tuttosport, Dragowski, per l’Inter è l’erede di Handanovic. Per ora per la Fiorentina è incedibile

E’ Bartlomiej Dragowski l’erede di Samir Handanovic. L’Inter ha individuato nel portiere polacco, clamorosamente espulso da Sousa per gli Europei, il profilo europeo per raccogliere l’eredità del capitano. Dragowski ad agosto compirà 24 anni. L’idea è quella di favorire una transizione morbida: Handanovic verrebbe affiancato dal suo erede. Il club viola finora ha sempre dichiarato Dragowski incedibile. Può favorire una trattativa pure il fatto che Dragowski abbia il contratto in scadenza nel 2023: questa sessione di mercato potrebbe essere la più proficua per monetizzare al massimo dalla sua eventuale cessione. Lo scrive Tuttosport.

