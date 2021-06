Tuttosport, Juventus su Vlahovic, il clima teso in casa Fiorentina potrebbe favorire la cessione

Il nome caldo in queste ore è quello di Vlahovic: in casa Juventus piace parecchio per età, potenzialità e caratteristiche. In casa viola è invece alla prese con un clima movimentato che potrebbe favorire, se non rendere inevitabili, partenze eccellenti. La Juventus osserva attenta gli sviluppi. Lo scrive Tuttosport.

