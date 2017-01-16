Labaro Viola

Tuttosport, caro Allegri ha comandato la Fiorentina...

Il giornale di Torino analizza la sconfitta e punta il dito contro l'allenatore della Juventus Allegri..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2017 11:00
Tuttosport, caro Allegri ha comandato la Fiorentina... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Primo Piano
Juventus
Allegri
Condividi

Tuttosport parla e analizza la sconfitta della Juventus di ieri sera ripartendo dalle parole di Allegri che parlava di comandare, come aveva ribadito sabato in sala stampa. Una squadra fiacca, disorganizzata e pasticciona ha lasciato il passo ai viola che sono stati maggiormente aggressivi e precisi nel portare a casa il risultato.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok