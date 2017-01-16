Tuttosport, caro Allegri ha comandato la Fiorentina...

Il giornale di Torino analizza la sconfitta e punta il dito contro l'allenatore della Juventus Allegri..

Tuttosport parla e analizza la sconfitta della Juventus di ieri sera ripartendo dalle parole di Allegri che parlava di comandare, come aveva ribadito sabato in sala stampa. Una squadra fiacca, disorganizzata e pasticciona ha lasciato il passo ai viola che sono stati maggiormente aggressivi e precisi nel portare a casa il risultato.