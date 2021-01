Tuttosport, Callejon è un caso ingombrante. Lascerà la Fiorentina già a gennaio?

E Callejon dove lo metto? Più che un tormento per Cesare Prandelli, le continue esclusioni dell’ex napoletano stanno diventando un caso ingombrante. Perché non ci sono solo i Cutrone, i Saponara, i Kouamé, i Lirola o i Duncan a invocare più spazio, pure Callejon sta vivendo un’esperienza a Firenze ben diversa da come immaginava quando, a ottobre, è arrivato a parametro zero. Lo riporta Tuttosport.

