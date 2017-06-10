Tuttosport: per Bernardeschi è corsa a due tra Inter e Juventus, la risposta dopo l'Europeo under 21
Con Perisic in partenza l'Inter è pronta ad intervenire sul mercato, ma per arrivare a Bernardeschi c'è da battere la concorrenza della Juventus
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2017 12:22
Con Perisic in partenza, destinazione Manchester United, l'Inter si muove sul mercato per rafforzare le corsie esterne. Il preferito per sostituire il croato è il viola Federico Bernardeschi, per il quale è apertissimo il duello con la Juventus. Il giocatore scioglierà le riserve dopo l'Europeo under 21.
Fonte: Tuttosport