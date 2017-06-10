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Tuttosport: per Bernardeschi è corsa a due tra Inter e Juventus, la risposta dopo l'Europeo under 21

Con Perisic in partenza l'Inter è pronta ad intervenire sul mercato, ma per arrivare a Bernardeschi c'è da battere la concorrenza della Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2017 12:22
Tuttosport: per Bernardeschi è corsa a due tra Inter e Juventus, la risposta dopo l'Europeo under 21 - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Con Perisic in partenza, destinazione Manchester United, l'Inter si muove sul mercato per rafforzare le corsie esterne. Il preferito per sostituire il croato è il viola Federico Bernardeschi, per il quale è apertissimo il duello con la Juventus. Il giocatore scioglierà le riserve dopo l'Europeo under 21.

Fonte: Tuttosport

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