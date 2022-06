Tuttosport, Belotti ha comunicato che lascerà il Torino. Fiorentina interessata, ma lui sogna il Milan

Secondo Tuttosport, Belotti nei giorni scorsi ha telefonato a tutti i compagni per salutarli e per comunicare loro la decisione presa per il suo futuro di lasciare la squadra. Il Gallo andrà via a parametro zero e non rinnoverà il contratto. Per lui ci sono stati timidi sondaggi, anche da parte della Fiorentina, ma il suo sogno resta quello di andare al Milan. Esclusa per stessa ammissione del ragazzo la pista Monza.

DODO’ CI SCRIVE