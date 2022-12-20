Tuttosport annuncia: “Pronta un’asta per Amrabat, contatti avviati con il Liverpool"

Tante big internazionale sono pazze di Amrabat dopo lo splendido Mondiale giocato

Sofyan Amrabat, fra i protagonisti con il suo Marocco ai Mondiali appena conclusi, è sempre più al centro dell'attenzione di molte big internazionali. La Fiorentina ha ribadito più volte in questi giorni che farà scattare l'opzione al 2025 inserita nel contratto ma questo non frena le voci sul centrocampista sempre più accostato al Liverpool su richiesta del tecnico Klopp. In Inghilterra parlano di contatti già avviati ma sul giocatore, le cui quotazioni sono più che raddoppiate rispetto ai 20 milioni sborsati da Commisso nel 2020, puntano anche Tottenham, Atletico Madrid, Barcellona e Paris Saint Germain. Insomma, s'annuncia un'asta mondiale. Lo scrive Tuttosport.

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