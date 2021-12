Tuttosport, Amrabat può andare al Torino in prestito con diritto di riscatto: è un pupillo di Juric

Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina, è uno dei rinforzi che Ivan Juric avrebbe voluto in estate. Lo ha avuto al Verona e lo ha valorizzato al massimo: Il giocatore non ha dimenticato e in viola non è contento. Gioca poco, Italiano non lo considera indispensabile. C’è da dire che il tecnico sta cercando di coinvolgere nel suo progetto tutti gli elementi della rosa. Amrabat preferisce “ringhiare” in una squadra muscolosa, e guarda caso, il Toro lo è.

In caso di cessione a gennaio, si sa quanto Juric lo accoglierebbe con piacere. La scorsa estate Vagnati ci ha provato, ma senza l’ok di Cairo per arrivare alle offerte necessarie. Adesso però, alla luce di quello che sta succedendo con Italiano, Commisso potrebbe lasciarlo partire, magari in prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Tuttosport.

