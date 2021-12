Oggi Tuttosport, nelle sue pagine, parla del mercato in entrata ed in uscita del Torino di Juric. A centrocampo dovrebbero infatti uscire Baselli e Rincon. Il primo piace a Cagliari e Genoa. Non è da escludere un assalto ad Amrabat. La Fiorentina per lasciarlo partire chiede più di 15 milioni di euro.

