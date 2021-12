Fra le squadre interessate a Sofyan Amrabat, spiega Tuttosport, c’è anche il Cagliari. Il centrocampista impegnato in Coppa d’Africa col suo Marocco è in uscita dalla Fiorentina dopo una prima parte di stagione ai margini del progetto tecnico di Vincenzo Italiano. Il Torino si sta muovendo da tempo, già dalla scorsa estate, per lui ma secondo il quotidiano anche il Cagliari sogna il colpo. Ad oggi esiste distanza fra domanda della Fiorentina ed offerta del Cagliari, ma col passare delle settimane (e nel caso in cui il Toro non dovesse affondare il colpo) il club del presidente Giulini potrebbe trovare la quadra per regalare a Mazzarri un rinforzo di spessore in mezzo al campo. Lo riporta TMW