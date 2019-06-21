Tutto confermato, la Fiorentina vuole riportare Borja Valero a Firenze, non c'è accordo sull'ingaggio, si tratta. Le ultime
Secondo quanto scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito è confermato l’interesse della Fiorentina di riportarlo in viola, ma al momento non c’è intesa sull’ingaggio.
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 19:51
Secondo quanto scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito è confermato l’interesse della Fiorentina di riportarlo in viola, ma al momento non c’è intesa sull’ingaggio.