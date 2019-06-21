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Tutto confermato, la Fiorentina vuole riportare Borja Valero a Firenze, non c'è accordo sull'ingaggio, si tratta. Le ultime

Secondo quanto scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito è confermato l’interesse della Fiorentina di riportarlo in viola, ma al momento non c’è intesa sull’ingaggio.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 19:51
Tutto confermato, la Fiorentina vuole riportare Borja Valero a Firenze, non c'è accordo sull'ingaggio, si tratta. Le ultime - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito è confermato l’interesse della Fiorentina di riportarlo in viola, ma al momento non c’è intesa sull’ingaggio.

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