TUTTI I MOTIVI CHE HANNO PORTATO BORJA VALERO A DIRE ADDIO ALLA FIORENTINA

Borja Valero andrà via dalla Fiorentina e dice addio a Firenze. Quali sono motivi che hanno portato a questa decisione dello spagnolo?

Ora è tutto chiaro e deciso, Borja Valero lascerà la Fiorentina. Lo ha comunicato questo pomeriggio Corvino dopo aver parlato con il calciatore, insieme al suo procuratore e a Cognigni all'interno del centro sportivo viola. Borja non avrebbe mai voluto dire addio a Firenze ma nell'ultimo periodo ci sono stati tanti avvenimenti che hanno cambiato la fine della storia del centrocampista spagnolo in maglia viola.

Quale sono le ragioni che hanno fatto decidere a Borja Valero di lasciare la Fiorentina?

Secondo quanto racconta il centrocampista spagnolo agli amici è stata la società viola a far sapere allo stesso Borja Valero di non rientrare più nel pieno tecnico/tattico della nuova Fiorentina. Da qui il pensiero di Borja di sentirsi fuori dal progetto e con un ingaggio troppo pesante. Questo è quello che i dirigenti viola hanno comunicato al procuratore dello spagnolo.

Questa è la versione di Borja Valero, addirittura la minaccia, secondo il calciatore, di non essere pagato e di finire fiori rosa in caso di permanenza a Firenze. Un vero e proprio peso per tutti.

Questa versione è quasi totalmente smentita dalla societa viola che fa sapere di come sia stato il procuratore del calciatore a portare diverse offerte in società. Una diatriba che comunque continuerà a lungo. La guerra tra la Fiorentina e il suo uomo simbolo è solo all'inizio. Borja lancia accuse pesanti. La società si difende. Intanto dalla settimana prossima la bandiera viola sarà un nuovo giocatore dell'Inter.

Flavio Ognissanti