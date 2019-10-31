Tutti i maggiori quotidiani sono d'accordo, il migliore dei viola è Castrovilli mentre il peggiore Sottil

Per tutti i maggiori quotidiani sportivi il miglior viola di Sassuolo-Fiorentina è Gaetano Castrovilli mentre il peggiore Riccardo Sottil, ecco qui di seguito i voti:Castrovilli:Corriere dello Sport 7...

Per tutti i maggiori quotidiani sportivi il miglior viola di Sassuolo-Fiorentina è Gaetano Castrovilli mentre il peggiore Riccardo Sottil, ecco qui di seguito i voti:

Castrovilli:

Corriere dello Sport 7,5 - Il mattatore. Il gol del pareggio è da centravanti puro, l'assist per Milenkovic è pennellato.

Corriere Fiorentino 7,5 - Fotografato da Ribery, dopo il gol. Grande feeling tra i due e altra grande partita di questo ragazzo, che è la vera sorpresa del campionato. Suo anche l'assist per Milenkovic. Sa sempre cosa fare ancora prima che gli arrivi.

La Gazzetta dello Sport 7,5 - Una maturità da veterano per il ragazzino viola.Segna il gol che riaccende la viola e serve l'assist a Milenkovic. Presto la Nazionale

Tuttosport 7,5 - Uomo ovunque per un'ora, poi si mette in proprio e mette a referto il gol del pari e l'assist per l'1-2. Un ragazzo così prima o poi indosserà anche un colore diverso, l'azzurro...

Sottil:

Corriere dello Sport 5 - Qualche svolazzo, ma non è serata. È ancora leggerino, acerbo.

Corriere Fiorentino 5 - Deludente primo tempo quasi da incubo in cui sbaglia tutto o quasi. Non è sa lui non centrare nemmeno un cross e perdere palloni banalmente. Sembrava quasi soverchiato dall'emozione, ma non era certo all'esordio in serie A.

La Gazzetta dello Sport 5 - Fuori ruolo. Sempre in difficoltà quando deve difendere. Esce per Ghezzal.

Tuttosport 5,5 - Molto volenteroso ma poco efficace soprattutto in copertura. Ha troppo campo da coprire.