Turci: “Bravo Terracciano ma se la Fiorentina vuole fare salto di qualità deve prendere portiere di livello”

Luigi Turci, ex portiere di serie A che ha giocato nella Sampdoria, nella Cremonese e nell’Udinese, ha parlato a Radio Bruno della stagione del portiere della Fiorentina Pietro Terracciano, queste le parole di Turci:

“Io penso che un club come la Fiorentina abbia bisogno che il ruolo come quello del portiere sia coperto e dunque avere 2 o 3 portieri in grado di coprire l’annata e gli impegni numerosi. Ritengo ci sia questa necessità, chi ha creato questa competizione tra portieri non ha mai raggiunto l’obiettivo. Si deve sempre fare una gerarchia definita ad inizio campionato. Tanto di cappello a Terracciano, lo conosco da quando era in serie B all’Avellino, in questi anni si è ritagliato un ruolo importante grazie alla sua dedizione ma credo che la Fiorentina, se vuole fare il salto di qualità, deve prendere un portiere di un certo livello con Terracciano che vada a fare il secondo. Lui ha conquistato tutto quello che ha avuto, è stato meritatissimo, nessuno ha regalato nulla a Terracciano però prendere un portiere di livello”

